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Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabı kullanıcısı Oktay Yaşar, arkadaşı Veli Koçak ve Cevheri Güven arasında örgütsel bir bağın kurulamadığını belirten mahkeme, bu sebeple Yaşar ve Koçak’ın asliye ceza mahkemesinde yargılanmaları gerektiğine karar verdi. Mahkeme, örgütün kaset kumpasçısı Güven’in dosyasının ayrılması gerektiği gerekçesiyle iade kararı verdi. Savcılık, mahkemenin iade kararına itiraz etti.

DELİLLER YOK

İade kararının gerekçesinde, iddianame anlatımından Cevheri Güven’in eyleminin ne olduğunun anlaşılamadığı, şüpheliler Yaşar ve Koçak’la birlikte hareket ettiğine dair de itirafçı, tanık, fiziki-teknik takip gibi hiçbir delil ve tespite yer verilmediği belirtildi. Gerekçede, şüpheliler arasındaki bağlantının ortaya konmasından sonra dava açılması gerektiğine işaret edildi.

KAYNAK:SÜPERHABER