Türkiye 3 gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidiyor. Zaman daralırken, ittifaklara destekler de şekilleniyor..

28 Mayıs'taki seçim öncesi ilk turda ATA İttifakı'nın adayı olarak 5,17 oy alan Sinan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceğini açıkladı.



Oğan, tercihini Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. HDP'ye yönelik sert tavrı ile sık sık gündem olan Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.

Bu kapsamda 14 Mayıs seçimlerine günler kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kararı ise merak ediliyordu..

İnce, bugün MYK toplantısında partililerle bir araya geldi.

İKİNCİ TURDA TARAFSIZ KALDI

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için karar veren Muharrem İnce'nin, her iki adayı da desteklememe kararı aldığı öğrenildi.

İnce'nin toplantıda "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

süperhaber