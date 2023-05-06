umhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 2. tura kalması durumunda kimi destekleyeceğine ilişkin, "Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı tahmin eder bütün millet." dedi.

AA'nın haberine göre İnce, NTV canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Babacan ve Davutoğlu ile yolları ayırın kayıtsız şartsız adaylıktan çekilir, size destek veririm." ifadelerine CHP'den bir dönüş olup olmadığı sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.

Altılı masanın doğru kurulmadığını iddia eden İnce, "Bu masa böyle olmamalıydı. Bu masa üçlü olmalıydı. CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi olmalıydı. O zaman ne Türklük ne anayasanın ilk 4 maddesi ne Ergenekon tartışması olurdu." dedi.

Açıklamasının tekrar anımsatılması üzerine İnce, şunları söyledi:

"Güvenmiyorum onlara. İş yapamazsınız onlarla. Babacan diyor ki, '2. tura İnce kalırsa ben ona oy vermem.' Babacan sen ilk turda Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek misin? Ben de ona güvenmiyorum. 'AK Parti'ye geçer misiniz?' diyorlar. 'Parlamenter sistem olursa düşünürüm.' diyor. Bu yapıda bunlar. Erdoğan'ın 17, 18 sene bakanlığını, başbakanlığını yapmışlar. Güvenmiyorum onlara, CHP listelerine yerleştirdikleri milletvekillerine de güvenmiyorum. Bunları söylerken fal bakmıyorum. Ama göreceksiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları 'Muharrem İnce'den özür diliyoruz.' diyecekler."

Deneyimli bir siyasetçi olarak uyarıda bulunduğunu ifade eden İnce, "Bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmelerin, Telekom'un, Suriyelilerin hesabı sorulacak mı? Sorulması lazım. Kılıçdaroğlu, Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti şimdi yüce makama gönderiyor. Böyle bir çelişki olamaz. Bu ilkesizliktir." dedi.

"Üçlü ittifak teklifinizi Kılıçdaroğlu'na götürdünüz mü?" sorusuna İnce, "Hayır, öyle bir imkanımız olmadı. Ama öteden beri söylüyorum, bu yanlış. Oyu olmayan partilere bu kadar makam dağıtma. Sen makam istiyor musun? Hayır, ben memleket istiyorum. Bırak bunları at kenara, bir şey yok burada, oy filan yok. Oy istiyorsan Memleket Partisi'nde var. Diyorum ki 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaz. Bu doğru değil. Sadece Sayın Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun." yanıtını verdi.

"SEÇİM DÖNEMİNDE HERKES MUHALEFETTİR"

"Muhalefete muhalefet yapıyor İnce" şeklindeki eleştirilerin anımsatılması üzerine İnce, şöyle devam etti:

"Yok öyle bir şey. Davutoğlu'nun muhalefetinden muhalefet mi olur? Davutoğlu bu ülkedeki 18 yılın, Suriyelilerin sorumlusu. Muhalefete geçse ne olur, iktidara geçse ne olur? Ülkenin ekonomisini 18 sene Babacan yönetmedi mi? Diyorsa ki 'ben kuklaydım Erdoğan ne diyorsa onu yapıyordum' ona bir itirazım yok.

Ortada muhalefete muhalefet eden bir şey de yok. Ortada iki tane AK Parti var. Bir gerçek AK Parti var, AK Parti'den ayrılanların gittiği ikinci bir yarı AK Parti var. Bunları eleştirmeyecek miyiz? Seçim döneminde iktidar muhalefet olmaz. Seçim döneminde herkes muhalefettir. Kimsenin dokunulmazlığı yoktur."

Partisinin, Türkiye'nin sigortası olduğunu belirten İnce, Memleket Partisi'nin denge unsuru olarak Meclis'te bulunması gerektiğini söyledi.

CHP'nin milletvekili aday listesine değinen İnce, "77 kişinin kaçı seçilecek? 40, 50'si. Pazartesi istifa edecekler CHP'den. Onların tekrar AK Parti'ye geçmeyeceğinin garantisi nerede? Bana bugün kızanlara sesleniyorum, bir yıl içerisinde parlamento aritmetiğini gördüğünüzde 'İnce haklıymış' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"GÖRDÜĞÜM İKİNCİ TURA KALIYOR"

"Seçim ilk turda biter mi?" sorusu üzerine İnce, "Benim gördüğüm ikinci tura kalıyor." dedi.

"Şansınızı nasıl görüyorsunuz ikinci tur için?" sorusuna İnce, siyasette 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"8 istemeden 5'i alamazsın, 5 istemeden 3'ü alamazsın. Siyaset yoğun emek gerektiren bir iştir. Bir iddia, ikna işidir. Siyaset tehdit işi değildir. Siyaset 'çekil' deme işi değildir. İkna edeceksin. O tabanı, o seçmeni ikna edeceksin, gönlünü alacaksın, onları incitmeyeceksin, onlara hakaret etmeyeceksin. Lazım olur sana onlar. Onların gönlünü kazanacaksın. Yani Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 'C' diyemiyor muyuz? 'C' dersek bölücü müyüz? Seçenekler arasında bir tercihtir demokrasi."

"İkinci turda Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışırsa tavrınız ne olacak?" sorusu üzerine İnce, birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak gerektiğini ifade ederek, "Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar ve gereğini yapacaklardır. O konuda bir kuşkum yok." diye konuştu."

İnce, "İkinci tura kalması halinde siz oyunuzu kime verirsiniz?" sorusunu, "Ben gereğini yaparım zamanı gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet zaten. Herkes tahmin eder benim ne yapacağımı. Bu konuda bir kuşku yok." şeklinde yanıtladı.

Sorunun, "Kılıçdaroğlu'nu mu desteklersiniz?" şeklinde yinelenmesi üzerine İnce, "Erdoğan gitmeli tabii. Yoruldu Erdoğan 21 yıldır, yapamıyor bunu. Ama benim gönlüm ister ki ben kalayım, ben seçileyim. Erdoğan artık gerçekliği, ortak aklı yitirmiş. Kılıçdaroğlu seçilsin, görev süresinin sonunda 80 yaşında olacak. İsterim ki daha genç, daha dinamik... Ben Muharrem İnce'nin seçilmesini isterim. Ama milletimiz neyi takdir eder onu bilemiyorum." dedi.

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