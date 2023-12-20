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Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugün benzinin litre fiyatına gelen 1 lira 46 kuruşluk zammın ardından bir zam da motorin fiyatlarına geliyor. Son zamla birlikte benzin ve motorin fiyatları neredeyse eşitlenmişti. Yeni zamla motorin fiyatı yine benzin fiyatını geride bırakacak.

Motorine 1 lira 50 kuruş zam geliyor

Kızıl Deniz'deki kriz nedeniyle ham petrol fiyatlarındaki artış sonra ilk zam benzine geldi. Benzinin litre fiyatı, bugün 1 TL 46 kuruş arttı. Sırada, motorin var. Cuma günü de motorine, 1 TL 50 kuruş düzeyinde zam bekleniyor.