ABD ile İran arasındaki savaşın ekonomik yansımaları birçok ülkede enerji krizlerini beraberinde getirdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile fırlayan petrol fiyatları enerji zamlarına neden oldu.

Türkiye'de bu durum nedeniyle akaryakıta zam gelirken son yaşanan gelişmeler vatandaşları sevindirecek cinsten.

TRUMP 'ANLAŞTIK' DEDİ

ABD ile İran arasında çatışmalar kısa bir süreliğine yeniden başlarken ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha İran'a saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

Trump, açıklamasında bir anlaşmaya vardıklarını söylerken imza töreninin yakın olduğunu söyledi.

BRENT PETROL 90 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

ABD Başkanı'nın bu açıklamasının hemen ardından piyasalarda önemli bir hareketlilik yaşandı.

Açıklama sonrası Brent petrolün varili 90 doların altına inerek 87 dolara kadar düştü.

AKARYAKITTA İNDİRİM GÜNDEME GELDİ

ABD-İran savaşının bir anlaşmayla sona ereceği yönündeki beklentiler ve Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıtta indirimi gündeme getirdi.

Motorine Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere dev indirim gelmesi bekleniyor.

4 LİRA 88 KURUŞ İNDİRİM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litresine 4 lira 88 kuruşluk indirim gelecek.

Ancak eşel mobil sistem gereği, pompaya 1 lira 22 kuruşluk bir indirim tutarı yansıyacak.

Benzinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.