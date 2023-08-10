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Rusya ve Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen akaryakıt fiyatları, dövizdeki dalgalanmayla değişmeye devam ediyor.

Temmuz ayında ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmiş, benzinde ve motorinin litre fiyatında artış yaşanmıştı.

Araç sahiplerini üzecek gelişme

ÖTV zammı sonrası devam eden motorin fiyatlarındaki artışlara 1 Ağustos'ta bir yenisi daha eklendi.

Buna göre motorinin litre fiyatına 1,07 TL'lik bir zam geldi.

Son motorin zammının ardından araç sürücülerini üzecek yeni bir gelişme yaşandı.

Motorine 1,80 TL'lik zam

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Öte yandan motorinin İstanbul’da 37,45 TL’ye çıkan litre fiyatı böylelikle motorinin litresi 38,75 TL’yi görmüş oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. ENSONHABER