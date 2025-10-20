İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, ülke genelinde trafik bilincinin artırılması ve çocuklarda güvenli trafik kültürünün oluşturulması hedefleniyor.

Trafik polisleri tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere; temel trafik kuralları, önemli trafik işaret ve levhaları, okul servislerinde güvenli seyahat kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, yayaların trafikteki sorumlulukları ve geçitlerde dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği eğitimlerde, uygulamalı etkinliklerle trafik bilinci pekiştirildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocukların gelecekte daha bilinçli sürücüler ve yayalar olmalarına katkı sağlayacağını belirtti.