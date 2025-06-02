Kaza, saat 04.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Kıcı mevkisinde meydana geldi. Mustafa K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 ABE 159 plakalı minibüs, takla atıp devrildi.

Kazada, sürücü ile 8'i Suriyeli, 24 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin araçtan çıkardığı yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.