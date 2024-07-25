Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi için zaman daralıyor. MTV ödemeleri her yıl düzenli olarak ocak-temmuz ayları arasında 2 eşit taksitlendirme ile alınıyor.

2024 yılı için belirlenen MTV tutarları, yüzde 58.46 oranında bir yeniden değerleme ile hesaplandı. Bu kapsamda, bu yılın en düşük MTV tutarı 347 TL, en yüksek tutar ise 133.572 TL olarak belirlendi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitleri 31 Ocak tarihine kadar ödenmişti. İkinci taksitlerin ise 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekiyor. MTV'nin belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda, araç sahipleri aylık yüzde 4.5 oranında gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNE KRİTİK UYARI

ÖTV ve MTV muafiyetlerinden faydalanırken belirlenen kurallara uyulmazsa, ciddi cezalarla karşılaşabilirsiniz. Buna göre öncelikle, engelli plakası tahsis edilen araçların, sahipleriyle aynı il sınırları içinde bulunması gerekiyor. Bu kuralın ihlali durumunda, araç için vergi borcu doğabiliyor, çünkü engelli bireyin araçtan faydalanmadığı düşünülebiliyor.

Ayrıca, engelli birey adına alınan araçları sadece birinci dereceden yakın akrabaları kullanabiliyor. Yeni düzenlemelere göre, bu kişilere engelli bireyin eşi, çocukları, anne ve babası dahil. Fakat ikinci ve üçüncü dereceden uzak akrabaların otomobili kullanmaları yasak.

Engelli bireyler, araç alımlarında yüzde 26.3 oranında ÖTV ve yüzde 15.24 oranında KDV indirimi avantajından faydalanabiliyor. Bu indirimlerden yararlanırken, taşıt kredisi kullanılması durumunda kredinin mutlaka muafiyet sahibi kişinin adına çekilmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, engelli bireyler adına alınan araçların en az 5 yıl süreyle kullanılması zorunlu. Bu süre dolmadan araç satışı yapılırsa, herhangi bir ÖTV ödemesi yapılması gerekmiyor.