Tekin, NSosyal hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Tekin, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin emaneti evlatlarımızı bir anne, bir baba şefkatiyle yetiştiren, çocuklarımızı müreffeh yarınlara taşıma gayreti içinde yurdun dört bir yanında görevini özveriyle ifa eden öğretmenlerimiz, milletimizin yarınlarına duyduğu güvenin en büyük teminatıdır. Bakanlık olarak geleceğimiz olan evlatlarımızı, düşünen, üreten, bilim ve teknolojide çağa yön veren, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirme hedefimize, öğretmenlerimizin azim ve kararlılığıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte maarif ailesi olarak yazacağımız başarı hikayesinde, öğretmenlerimizin her daim yanında durmayı asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevi başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur, görevdeki tüm öğretmenlerimize başarı ve esenlikler diliyorum."

Bakan Tekin'in paylaşımında, Adıyaman Öğretmen Korosu'nun seslendirdiği "Ben Öğretmenim" şarkısına ait klip de yer aldı.

Bakan Tekin, tüm illerden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 97. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurunuzda bulunmanın şerefini ve mesuliyetini taşımaktayım. İlk Maarif Kongresi'nde ortaya koyduğunuz milli irfan ve milli müdafaa anlayışı bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Eğitimde çizdiğiniz ufuk, bugün de bizlere yol göstermekte, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ilim, irfan ve hikmetle donanmış nesiller yetiştirme idealimizi güçlendirmektedir. Öğretmenlerimizin mesleki itibarını yükseltmek, haklarını geliştirmek ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Her çocuğumuzun nitelikli eğitime erişmesi, bu milletin ortak geleceğine olan bağlılığımızın gereğidir. Öğretmenlerimizin başarısının Cumhuriyetimizin başarısı olacağı ön kabulüyle barış, adalet ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye için durmadan yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatma kararlılığımız bakidir. Ruhunuz şad olsun."