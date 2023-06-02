Wanhaber - Özel

Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarını ilan etti. Bunun ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis İçtüzüğü'ne göre, bugün saat 14.00'te çağrısız toplandı. Milletvekilleri yemin edecek.

İllerin alfabetik sırasına göre milletvekilleri ant içecek.

VAN MİLLETVEKİLLERİNİ TANIYALIM

Mecliste Van’ı 8 milletvekili temsil edecek. Van’dan Yeşil Sol Parti’den 6 vekil, AK Parti’den ise 2 vekil mecliste yer alacak.

Yeşil Sol Parti'den Pervin Buldan, Zülküf Uçar, Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Sinan Çiftyürek, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, AK Parti'den ise Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu TBMM’de Van Milletvekilleri olarak bulunacak.

Vanlı olup İzmir ve İstanbul illerinden seçilen Gelecek Partili milletvekili Mustafa Bilici, Deva Partili milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve İyi Partili milletvekili Seyithan İzsiz de mecliste yer alacak.

PERVİN BULDAN (Yeşil Sol Parti)

1967'de Hakkâri'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra kısa bir süre Hakkari İl Özel İdaresi'nde memurluk yaptı. Savaş Buldan ile evlendikten bir süre sonra İstanbul’da yaşamaya başladı.

Eşi, kimliği bilinmeyen kişilerce 2 Haziran 1994'te kaçırıldı ve 4 Haziran 1994'te öldürüldü. Eşini kaybettikten bir yıl sonra Cumartesi Anneleri'ne katıldı; dört yıl boyunca Taksim'de Galatasaray Lisesi önündeki eylemlerde yer aldı. Bir yandan da HADEP'te görev aldı; iki dönem Parti Meclisi üyesi oldu. 1999 seçimlerinde HADEP'ten İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu, partisi %10 seçim barajını aşamadığı için milletvekili olamadı.

“Mağdur Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla bir dernek kuran Buldan, bu dernek kapatılınca 2002'de “Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yakay-Der) 'in kuruluşunda yer aldı ve derneğin başkanlığını yaptı.

2002 Türkiye Genel Seçimlerinde DEHAP'tan İstanbul 3. bölge milletvekili adayı oldu ancak partisi seçim barajını aşamadığı için bu seçimde de milletvekili olamadı. 2005'te İsviçreli bir kadın girişimi tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen 1000 kadın arasında yer aldı.

2007 Türkiye genel seçimlerinde çeşitli partilerin desteklediği Bin Umut Adayları adlı blokta yer aldı. Iğdır’dan bağımsız aday olarak katıldığı seçimi kazandı ve Iğdır'ın ilk kadın milletvekili olarak meclise girmeyi başardı. Meclise girdikten sonra Demokratik Toplum Partisi (DTP) grubuna katıldı. DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasının ardından onun ardılı olan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)'ne geçti.

2011 Türkiye Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku bağımsız adayı olarak tekrar Iğdır'dan milletvekili seçildi. 5 Temmuz 2011'de Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili oldu. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi ve bu dönem de Grup Başkanvekilliği yaptı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde de İstanbul 3. Bölgeden HDP milletvekili olarak seçildi. Buldan, 11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen HDP 3.Olağan Kongresinde Eş Genel Başkan olarak seçilmesine kadar HDP’nin ilk Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı.

ZÜLKÜF UÇAR (Yeşil Sol Parti)

Zülküf Uçar, 1982 Van doğumlu, evli. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak kayıt yaptırdı.

Üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olan Zülküf Uçar, 2007 yılından itibaren Van’da avukatlık mesleğine başladı.

İlk olarak Baro İnsan Hakları Komisyonu ve Çocuk Hakları Komisyonları başta olmak üzere birçok kurul ve komisyonda görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında 2 dönem üst üste Van Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü.

2018-2022 yılları arasında Van Barosu Başkanlığını iki dönem yürüttü.

2022 yılında yapılan Baro seçimlerinde Türkiye Barolar Birliği Delegeliğine seçildi.

GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT (Yeşil Sol Parti)

Van’da dünyaya geldi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptı.

2008 yılında Çatak ilçesine öğretmen olarak atandı. 2019'daki seçimlerde HDP'den Van Edremit Belediye Başkan adayı oldu.

Gülcan Kaçmaz Sayyiğit evli ve 1 çocuk annesi.

SİNAN ÇİFTYÜREK (Yeşil Sol Parti)

Sinan Çiftyürek 1952 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karbêg köyünde dünyaya geldi. Baba tarafı Canbegi, anne tarafı Bucak aşiretine mensuptur.

İlkokulu Fik Köyünde, ortaokulu ise Hilvan'da okudu. 1969 yılında Antep Öğretmen Okulunda okuduğu sırada siyasi olaylar nedeniyle önce Rize'ye akabinde ise Tokat'a nakledildi.

Eğitimini Tokat'ta tamamlayan Çiftyürek, hiç öğretmenlik yapmadı. Okulunun bitmesiyle beraber siyasete atılan Çiftyürek, o günden bu güne siyaset ile uğraşmaktadır. Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanıdır. Bugüne kadar binin üzerinde makalesi ve 8 kitabı bulunmaktadır.

GÜLDEREN VARLI (Yeşil Sol Parti)

Van Erciş ilçesinde dünyaya gelen Gülderen Varlı, ilk, orta ve lise eğitimimi sonrası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciş’teki Meslek yüksekokulda muhasebe alanında eğitimini tamamladı.

2014 yerel seçimleri ile birlikte, Erciş Belediyesi’ne seçilmiş ve belediye eş başkan yardımcılığı görevini yapmıştır. Erciş Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte görevine son verilmiş ve hakkında birçok soruşturma açılmıştır. 2020 yılında DBP Van İl Eş Başkanlığı görevi yapmıştır.

MAHMUT DİNDAR (Yeşil Sol Parti)

Van Gevaş ilçesine bağlı Daldere (Karkar) mahallesinde doğan Mahmut Dindar, evli ve altı çocuk babasıdır. İlk ve Orta Okulu Gevaş yatılı bölgede okuduktan sonra, liseyi de Van Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu.

Liseden mezun olduktan sonra Erciş şeker fabrikasında 29 yıl işçi olarak çalıştı.

Fabrikada çalıştığı süre zarfında Şeker-İş sendikasında dört dönem yöneticilik yaptı.

2015 yılında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’nde (MEBYA-DER) aktif olarak çalışmaya başladı.

Altı yıl boyunca görev aldığı MEBYA-DER’de iki dönem de Eş sözcülük yaptı.

2021 yılında kızı ile birlikte gözaltına alınıp, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı.

HDP'nin Edremit ilçe başkanı olarak görev yaptı.

BURHAN KAYATÜRK (AK Parti)

23 Ağustos 1970 yılında Van'da dünyaya geldi. Babasının ismi Reşit, annesinin ismi Huri'dir. Pakistan Lahore Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını American International University'de İşletme Bölümünde tamamladı.

Burhan Kayatürk, Pakistan, Hindistan, Nepal ve Afganistan'da mühendislik ve proje müdürlüğü, uluslararası firmalarda danışmanlık ve üst düzey yöneticilik yaptı.

AK Parti'nin Ankara Siyaset Akademisi Başkanı, Türkiye-Pakistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı, Türkiye Mühendisler Birliği Onur Kurulu Başkan Yardımcısı ve Araştırmacı Girişimci İş Adamları Derneği İstişare Kurulu Başkanı olarak değişik görevlerde yer aldı. Pakistan Parlamentosu'nun ''Devlet Nişanı''na layık görüldü.

Burhan Kayatürk, 23. Dönemde Ankara, 24, 25 ve 26. Dönemde Van Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Eş Başkanlığı yaptı. 24. Dönemde AKPM Türk Grubu Üyesi oldu.

APA Komisyon Başkanı, AK Parti MKYK üyesi, AK Parti Genel Merkez Dışişleri Başkan Yardımcısı ve Pakistan Dostluk Grubu Üyesidir.

İngilizce, Urduca, Arapça, Hintçe ve Japonca bilen Burhan Kayatürk, evli ve üç çocuk babasıdır.

KAYHAN TÜRKMENOĞLU (AK Parti)

25 Eylül 1962'de Van'da doğmuştur. Babasının adı Niyazi, annesinin adı Firdevs'tir. İş Adamı; Lise mezunu. Serbest ticaretle uğraştı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Van Belediye Meclis Üyeliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Vakfı Kurucu Üyeliği, Jan-Der Yönetim Kurulu Üyeliği, Van'a Hizmet Vakfı Üyeliği, VASİAD Üyeliği, Emniyet Teşkilatının Güçlendirilmesi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Van Tenis ve Yüzme İhtisas Kulübü Derneği Kurucu Üyeliğinde bulundu.

Vanspor Kulübü yöneticiliği yaptı. 23. Dönem AK Parti Van milletvekilliği görevinde bulundu. AK Parti'nin Van İl Başkanlığı’nı yaptı.

SEYİTHAN İZSİZ (İYİ Parti)

1976 Van - Çatak doğumludur. İş İnsani ve Siyaset Bilimcidir. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde tamamlayan İzsiz Yüksek Lisansını İstanbul Gelişim Üniversitesinde yapmıştır.

Uluslararası Şirketlerde Restoran Müdürü ve Bölge Müdürü pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. Delta Holding’in kurucusu olmuştur. 2007 yılında T.B.M.M. Dergisi tarafından yılın kurumu, 2015 yılında Delta Deluxe Projeleri ile yılın projesi ve en son 2021 yılında Delta Dubai Tower’s Waterpark Projesi ile yılın en iyi Karma Konut Projesi Ödüllerini almıştır.

İş Hayatının yanı sıra Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif rol alan Seyithan İzsiz Van Federasyonu Başkanlığı Beylikdüzü Gönüllüleri Vakfı Kurucu Başkanı ve İstanbul Doğu - Güneydoğu Üst Çatı Platformu Kurucu Üyeliği vazifesinde bulundu. 2014 yılında Beylikdüzü ve İ.B.B. Meclis Üyeliği, 2018 yılında Milletvekili Aday Adaylığı, 2019 yılında Esenyurt Belediye Başkan Aday Adaylığı olan İzsiz, 2 Dönem İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Komite Başkan Yrd. ile 28. Dönem İstanbul 3. Bölge’den Milletvekili adayı oldu.

MUSTAFA BİLİCİ (Gelecek Partisi)

1 Ocak 1969 yılında Van’da dünyaya gelmiştir. Baba adı Ahmet, annesinin adı ise Kefser’dir. İlkokul, ortaokul eğitiminin ardından Van Ticaret Meslek Lisesi’nden 1986 yılında mezun olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Üniversiteyi Erzurum Atatürk Üniversitesi Muhasebe Bölümü’nde bitirmiştir.

Üniversiteden sonra tekrar Anadolu Üniversitesi’nde İşletmeci Bölümü’nü de bitirmiştir. Daha sonra Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir unvanlarını almıştır.

Eğitimlerinin ardından ticarete atılan Mustafa Bilici, çeşitli özel kuruluşlarda mali danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Van Merkezde bir alış-veriş merkezini kurarak ilin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmuştur.

Diğer yandan birçok sivil toplum örgütlerinde yöneticilik yapmıştır.

Mustafa Bilici, özel sektörde çalışmalarına devam ederken siyasetle de ilgilenmeye başlamış ve 2001 yılında AK Parti’nin Van ili teşkilatlanması ile kuruluş çalışmalarını yürütmüştür. Kurucu Merkez İlçe Başkan yardımcılığı ile de aktif siyasete atılmıştır.

2002 yılında AK Parti Van milletvekili aday adayı olmuştur. Ardından AK Parti Van İl Başkanlığı Birinci Olağan Kongresinde Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 2005 yılına gelindiğin de ise AK Parti Van İl Başkanlığına getirilmiştir.

24. Dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Van milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir.

Mustafa Bilici, Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa edip yeni parti çalışmalarının ardından onunla hareket ederek AK Parti’den istifa etmiştir.

Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu listesinde yer almış ve son olarak partinin yönetim kurulunda yer almıştır.

İyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde İngilizce, Fransızca ve Farsça bilen Mustafa Bilici, evli ve üç çocuk babasıdır.

EVRİM RIZVANOĞLU (Deva Partisi)

1980 yılında Van’da doğdu.

Eğitimini California State Üniversitesi ve Florida International Üniversitesi’nde tamamladı. Amerika’daki çalışma hayatının ardından, Türkiye’de yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren aile şirketinde 3. kuşak olarak aktif yöneticilik yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine ek olarak, kadın istihdamını arttırmak amacı ile kurulan sosyal ticari projelerde girişimci oldu ve kadınların çalışma hayatındaki girişimlerini destekledi.

İyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

Mehmet Salih Giyci