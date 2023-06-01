Millet İttifakı koalisyonu seçim süreci ardından yollarını ayırdı. Masanın dağılmasını İYİ Parti'nin en yetkili isimlerinden biri olan Uğur Poyraz, 28 Mayıs itibariyle 'seçim ittifakı bitmiştir' sözleriyle bir canlı yayın sırasında duyurdu.

MİLLET İTTİFAKI DAĞILDI MI?

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı bir canlı yayın programında Millet İttfakı'nın bittiğini şu sözlerle açıkladı.

"Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir.

CİHAN PAÇACI DA AÇIKLADI

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yaptığı açıklamada "İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında işbirliğidir, şu anda herhangi bir işbirliğini gerektirecek konu yok." ifadelerini kullandı.

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