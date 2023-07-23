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Kaza, sabah saat 07.00 sularında Oltu'nun Bahçecik Mahallesi Kışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide ot biçen Mikail Şahin'in (79) kullandığı traktör devrildi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, kazayı gören Murat Aslan koşarak olay yerine geldi. Aslan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulans arazide ilerleyemeyince yaklaşık 1 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı. Hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cenazesi, jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sedye ile ambulansa kadar taşınarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Murat Aslan, kazayı görünce hemen geldiğini fakat sürücünün nefes almadığını söyledi. Aslan, “Hemen polisi ve 112 ekiplerini aradım, sonra da köylülere haber verdim” dedi.