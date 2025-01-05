Microsoft, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri için 80 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımın yarısından fazlası, ABD'de gerçekleştirilecek.

MICROSOFT BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada "Bugün, Amerika Birleşik Devletleri, dinamik yeni kurulan şirketlerden köklü işletmelere kadar her ölçekteki Amerikan şirketlerinin özel sermaye yatırımları ve yenilikleri sayesinde küresel AI yarışında önde gidiyor." dedi.

YAPAY ZEKA YARIŞI

OpenAI'ın ChatGPT'si gibi yapay zeka uygulamalarının popülerleşmesi, şirketleri yapay zeka alanında daha fazla yatırım yapmaya teşvik ediyor.

Microsoft, OpenAI'a 13 milyar dolardan fazla yatırım yapmış ve şirketin bulut altyapısını sağlıyor.

AZURE GELİRLERİ ARTIYOR

Microsoft'un Azure ve diğer bulut hizmetlerinden elde ettiği gelir, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde yüzde 33 arttı. Bu artışın 12 puanı, yapay zeka hizmetlerinden kaynaklandı.

Smith, ABD'nin yapay zeka alanındaki liderliğini korumak için eğitim ve uluslararası iş birliğine odaklanması gerektiğini belirtti.