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WanHaber - ÖZEL

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van ilçe kongreleri başlıyor. MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, ilçe kongrelerinin Eylül ayı itibari ile başlayacağını vurguladı.

Kongreler sırası ile Edremit,Tuşba, Erciş, Gevaş, Çatak, Özalp, Saray, Gürpınar, İpekyolu, Başkale, Muradiye, Çaldıran ve Bahçesaray'da yapılacak.

2 Eylül itibari ile başlayacak olan ilçe kongreleri, 14 Eylül'de sona erecek.

"VAN İLÇE KONGRELERİMİZ BELİRLENMİŞTİR"

Kongre tarihlerinin belirlendiğini söyleyen MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz tarafından Van İlçe Kongre tarihlerimiz belirlenmiştir. Kıymetli dava arkadaşlarımızı ve değerli hemşehrilerimizi davet eder, saygılar sunarım" dedi.

"KONGRE TARİHLERİ"

2 Eylül Edremit

3 Eylül Tuşba

4 Eylül Erciş

5 Eylül Gevaş

6 Eylül Çatak

7 Eylül Özalp ve Saray

9 Eylül Gürpınar ve İpekyolu

10 Eylül Başkale

11 Eylül Muradiye ve Çaldıran

14 Eylül Bahçesaray

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