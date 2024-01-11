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Yerel seçimler için takvim işliyor...

Siyasi partiler de adaylarını açıklamaya devam ediyor.

59 ilde iş birliği

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), 30 büyükşehir ve 29 ilde Cumhur İttifakı ile yerel seçimler için iş birliği yapması bekleniyor.

55 isim açıklandı

MHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.

Mersin ve Manisa adayları belli oldu

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

12 ilde adaylar belli oldu

MHP'nin AK Parti ile ayrı ayrı seçimlere girileceği 12 ilde de isimler belli oldu.

12 il ve adaylar

Amasya - Bayram Çelik

Bartın - Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu

Bayburt - Hükmü Pekmezci

Çankırı - İsmail Hakkı Esen

Erzincan - Bekir Aksun

Karabük - Rafet Vergili

Karaman - Savaş Kalaycı

Kastamonu - Yüksel Aydın

Kütahya - Alim Işık

Nevşehir - Adnan Doğu

Niğde - Hamdi Doğan

Osmaniye - İbrahim Çenet

41 ilçe başkan adayı

MHP 14 ilin yanı sıra büyükşehir belediyelerinde yarışacağı 41 ilçe belediye başkan adayını da açıkladı.

İstanbul

Beşiktaş - Serkan Toper

Silivri - Volkan Yılmaz

Adana

Çukurova - Firdevs Cingözler

Feke - Ahmet Şener

İmamoğlu - Mehmet Aydın Kangur

Karaisalı - Bekir Şimşek

Karataş - Necip Topuz

Kozan - Mustafa Atlı

Pozantı - Ali Avan

Saimbeyli - Vedat Cengiz

Sarıçam - Bilal Uludağ

Yumurtalık - Aydın Kütükoğlu

Mersin

Anamur - Hidayet Kılınç

Bozyazı - Mustafa Çetinkaya

Çamlıyayla - Ali Rıza Genç

Erdemli- Mustafa Kara

Gülnar - Fatih Önge

Mut - Volkan Şeker

Silifke - Sadık Altınok

Tarsus - Mahmut Tat

Toroslar - Ali Öz

Aydın

Efeler - Burak Pehlivan

Germencik - Halit Germen

Karacasu - Mehmet Erikmen

Söke - Tekin Yavuz

Ankara

Etimesgut - Enver Demirel

Gölbaşı - Ramazan Şimşek

Kalecik - Erdal Dal

Polatlı - Levent Çağlancı

Antalya

Alanya - Adem Murat Yücel

Demre - İbrahim Oğuz

Gazipaşa - Mustafa Aksoy

Balıkesir

Gömeç - Kazım Arslan

Bursa

Yenişehir - Davut Aydın

Denizli

Çal - Feti Akcan

Honaz - Ali Semerci

Erzurum

İspir - Ahmet Coşkun

Olur - Vedat Ergün

Uzundere - Sinan Aydın

Eskişehir

Çifteler - Kadir Bıyık

Seyitgazi - Erhan Erdem