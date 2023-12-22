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Merkez Bankası, dünkü toplantısında aralık ayı faiz kararını açıkladı. Alınan kararla faizler 250 baz puan artırıldı. Böylece faiz oranları yüzde 42,5'e yükseldi. Kredi kartı faizlerinde ise değişikliğe gidilmedi. Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı.

270 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜNDE ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 15 Aralık ile biten haftada 270 milyar 540 milyon 819 bin lira artışla 14 trilyon 874 milyar 284 milyon 560 bin liraya yükseldi.

FAİZLER YÜKSELDİ

Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yüzde 52'yi aştı. Mevduat faizleri yüzde 52,2 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri yüzde 52,4 seviyesini gördü. İhtiyaç kredisi faizleri de ortalama yüzde 61,7 seviyesine çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,09 yükselişle 8 trilyon 529 milyar 415 milyon 924 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,87 artarak 5 trilyon 734 milyar 762 milyon 540 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 824 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 176 milyar 128 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 15 Aralık itibarıyla 327 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,16 azalarak 1 trilyon 395 milyar 627 milyon 849 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 yükselişle 1 trilyon 232 milyar 333 milyon 54 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,67 artışla 1 trilyon 434 milyar 95 milyon 61 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 396 milyar 28 milyon 160 bin lirası konut, 69 milyar 789 milyon 234 bin lirası taşıt ve 929 milyar 810 milyon 455 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Aralık ile biten haftada 79 milyar 488 milyon 609 bin lira artarak 10 trilyon 944 milyar 472 milyon 639 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,52 artış kaydetti.

BANKAYA 100 BİN YATIRAN 3 AY SONRA NE KADAR KAZANACAK?

Bankaların 3 aylık mevduat faizini yüzde 52,17'ye varan oranlara yükseltmesinin ardından ortaya çıkan tablo da oldukça dikkat çeken rakamlara ulaştı. Bankaya 100 bin lira para yatıran bir kişi 3 aylık vadede 12 bin 369 lira, 500 bin lira para yatıran 61 bin 845 lira, 1 milyon lira yatıran ise 123 bin 690 lira faiz geliri kazanmış olacak.