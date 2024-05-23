Metro İstanbul Açıkladı: M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Neden Kapalı?

İstanbul'un en yoğun kullanılan metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman ve M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Bu durum, "Metro neden kapalı?" sorusunu gündeme getirdi. Metro İstanbul, konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu Neden Kapalı?

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler sadece Taksim-Hacıosman arasında yapılabiliyor. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerini kullandı. Arızanın elektrik kaynaklı olduğu belirtilirken, ekiplerin sorunu gidermek için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattında da Arıza

Bağcılar-Yenikapı metro hattında sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu. Bu arıza nedeniyle metrodan indirilen yolcular, Bağcılar Meydan Durağı'nda beklemek zorunda kaldı. Vatandaşlar, başka bir metroya yönlendirilmek için uzun süre bekledi. Arızanın nedeni henüz belirlenemedi.

Metro Ne Zaman Açılacak?

Arıza nedeniyle kapatılan metro hatlarının ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldığında, gelişmeler haberimize eklenecektir.