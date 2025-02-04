Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren Van’da kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Van ve çevre illerde etkili olması beklenen kar yağışlı sistemin Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’nin kar yağışı değerlendirme raporunu paylaşan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu;

“Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin kar yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Kar yağışlarının, yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren Bitlis, Muş, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışlı sistemin, Perşembe akşam saatlerinde Muş, Bitlis ve Van illerinde, Cuma sabah saatlerinde ise Hakkari çevrelerinde etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.”

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, sürücüleri buzlanma ve don olaylarına karşı da uyardı.

Meteoroloji, “Kar yağışına bağlı yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikle tipi ve kar savrulması, eğimi dik yamaçlarda kar akması ve çığ tehlikesi, rüzgâr üşümesi, karayolu geçitlerinde (Güzeldere, Kuzgunkıran, Kurubaş, Tendürek) gizli buzlanma ve gece saatlerinde don olayı, kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.” ifadelerine yer verdi.