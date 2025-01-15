Van’a beklenen kar yağışı yarın geliyor. Yarın akşam saatlerinden sonra aralıklarla kar yağışının beklendiği Van’da Cuma günü de havanın kar yağışlı olacağı öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi de tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Uyarıda; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, bir uyarıyı da çığ tehlikesi için, şu ifadelerle yaptı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”