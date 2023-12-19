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Wanhaber

Van’da önceki gün yağan kısa süreli kar yağışının ardından hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. Gece ve sabah saatlerinde eksi derecelerde seyreden havalardan dolayı don ve buzlanma meydana geliyor.

Meteoroloji Van ve bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; “Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu olması beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis olması tahmin edilmektedir” denildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısında da bulunarak; “Bugün gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji tarafından bir de çığ uyarısında bulunularak şöyle denildi; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”