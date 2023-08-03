Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uzmanlar günlerdir Eyyam-ı Bahur sıcakları için çarşamba ve perşembe günlerini işaret ederek uyarıda bulundu. Beklenilen sıcak hava dalgası ülkemize giriş yaptı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise saat vererek yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. İşte haberin detayları...

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar zirveyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının 8 derece birden artış göstereceğini duyurarak vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı.

BASRA SICAKLARI ETKİSİNE GİRİYORUZ

Hava Forum sayfası ise Basra sıcakları için vatandaşlara uyarıda bulundu. 8 Ağustos’a dikkat çeken Hava Forum, “8-10 Ağustos arası için Balkanlar bastırıyor ve ülkemize gelmek istiyor. Gelirse Marmara'da hoş bir serinlik olacak. Takipteyiz.” ifadelerine yer verdi.

SICAKLIKLAR CUMA ZİRVE YAPACAK

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise saat vererek uyardı. Basra sıcaklarının etkisinin altına girdiğimizi belirten Ökten, ''Yarın Basra sıcaklarının etkisi altına giriyoruz. Bugün etkisini hissetmeye başladığımız sıcaklar yarın etkisini artıracak. Saat 11 - 16 arası dışarı çıkmamaya çalışalım. Cuma günü sıcaklar daha da etkili. Cumartesi sıcaklar biraz düşse de; nem seviyesi çok artacak...'' dedi.

KAYNAK:süperhaber