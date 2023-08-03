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Van Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalleler başta olmak üzere kent genlinde başlattığı tarım arazisi yolu ve mahalle yollarındaki iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.

Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari işgücüyle yürütülen çalışmalarla çiftçilerin tarım arazilerine daha rahat ulaşmaları sağlanırken, mahalle yolları da daha konforlu hale getiriliyor. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler, mahalle yollarında stabilize, iyileştirme, altyapı, menfez ve baks, arazi yollarında ise ham yol, iyileştirme ve genişletme çalışması yapıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Gevaş ilçesi Barışık, Töreli, Anaköy, Kardeşler ve Daldere mahalleleri, Gürpınar ilçesi Örmeli, Koçgüden, Kırkgeçit, Yalınca, Hoşab, Bükeç ve Yoldüştü mahalleleri, Özalp ilçesi Mollatopuz, Hacıkışlak, Boğazkesen ve Aksorguç mahalleleri, Başkale ilçesi Akçalı, Ekecek ve Oğulveren mahalleleri,

Çaldıran ilçesi Erginler ve Direkli mahalleleri, Erciş ilçesi Dövenci, Yalındam, Dinlence, Pay, Tırmıklı ve Göze mahalleleri, Çatak ilçesi Konalga, Dalbastı, Sugeldi, Narlı ve Onağıl mahalleleri, Saray ilçesi Koçbaşı, Turan, Karahisar mahalleleri, Tuşba ilçesi Topaktaş ve Dağönü mahalleleri, Bahçesaray ilçesi Ünlüce, Çömlekçi, Yaşlıkavak, Yaylakonak ve Elmayaka mahalleleri ile Muradiye ilçesi Beydağı, Çakmak ve Gültepe mahalleleri başta olmak üzere onlarca mahalle ve mezra yolu ile tarımsal arazi yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, muhtemel sel olaylarına karşı önlem maksatlı kutubaks ve menfez çalışması yaparken, merkez ilçelerdeki ana ve ara arterlerde ise yama, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.iha