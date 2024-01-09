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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan tahmini hava durumu raporuna göre Van’a yarından itibaren (Çarşamba) kar yağışı bekleniyor.

Van’ın genelinde kar yağışı beklenirken bazı ilçelerde hava sıcaklığı -13 dereceleri görecek. Kar yağışı hafta sonunda da devam edecek.

Meteoroloji, buzlanma ve don olayına karşı da vatandaşları uyardı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI YAPILDI

Yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı yetkilileri ve vatandaşları uyaran Meteoroloji, “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” açıklamasında bulundu.

Van’ın önümüzdeki 3 günlük tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

BAHÇESARAY;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -2 / 5 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -5 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -4 / 2 C

BAŞKALE;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -2 / 3 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -5 / -1 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -4 / 0 C

ÇALDIRAN;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -7 / -1 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -7 / - 2 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -7 / - 4 C

ÇATAK;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 4 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -1 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -2 / 2 C

EDREMİT;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -3 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -4 / 4 C

ERCİŞ;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı 0 / 5 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -3 / 3 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -3 / 3 C

GEVAŞ;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu -1 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -2 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -3 / 4 C

GÜRPINAR;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu -2 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -3 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -5 / 3 C

İPEKYOLU;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -3 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -4 / 4 C

MURADİYE;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -1 / 3 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -2 / 3 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -1 / 0 C

ÖZALP;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -11 / 0 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -12 / -2 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -13 / -2 C

SARAY;

10 Ocak Çarşamba: Kar Yağışlı -7 / 0 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -10 / -2 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -10 / -3 C

TUŞBA;

10 Ocak Çarşamba: Karla Karışık Yağmurlu 0 / 6 C

11 Ocak Perşembe: Kar Yağışlı -3 / 4 C

12 Ocak Cuma: Kar Yağışlı -4 / 4 C