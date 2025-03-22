Meteoroloji Van ve bölgeye dair bugün ki tahmini hava durumu verilerini paylaştı. Van’da karla karışık yağmur ile birlikte kar yağışı bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre; bölge genelinde havanın çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısında bulunarak, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de işaret edilen paylaşımda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı