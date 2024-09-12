Meta'dan Skandal Açıklama: Silinen Mesajlar Geri Getirilemez

Şirketin yetkilileri, sildiği mesajların herhangi bir şekilde kurtarılmadığını vurguladı.

Narin Cinayetinde Soruşturma Derinleşiyor: Gözaltında 22 Kişi

Narin Güran'ın 19 gün süren kaybolma sürecinin ardından cansız bedenine ulaşılmasının ardından soruşturma daha da karmaşık bir hale geldi. Soruşturma çerçevesinde, muhtar olan amca Salim Güran ve diğer şüphelilerle birlikte 22 kişi gözaltına alındı. WhatsApp yazışmalarının çözüme kavuşması durumunda cinayetin detayları gün yüzüne çıkacak.

Savcılık, Önemli Dosyayı Yeniden Açtı: Engelli Abla Tülin'in Ölümü İnceleniyor Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte savcılık, Narin’in engelli ablası Tülin Güran’ın ölümüne ilişkin daha önce kapanmış olan dosyayı tekrar açtı. Bu kapsamda, Diyarbakır Çocuk Hastanesi’nden Tülin Güran’ın ölümüne dair tüm bilgi ve belgeler talep edildi.

İmamın Serbest Bırakılması: Şüpheli İsimlerden Biri Serbest Tavşantepe Köyü’nün imamı R.K., ve büyük amca Hüseyin Güran’ın eşi gözaltına alındıktan sonra 23 şüpheliden biri, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılan şüphelinin mahallede görevli imam R.K. olduğu belirtildi.

Meta'nın Açıklamaları: Mesajlara Erişim ve Yedekleme Politikası Meta, WhatsApp mesajlarının adli makamlarla paylaşılıp paylaşılmadığı sorusuna yanıt verirken, "WhatsApp’ın çalışma biçiminden dolayı dünya çapında herhangi bir mesaj içeriğine erişimimiz mümkün değil" açıklamasında bulundu. Silinen mesajların geri getirilmesi konusunda ise, mesajların yedeklenmemesi durumunda kurtarılmasının imkansız olduğu belirtilirken, sohbet geçmişinin Meta sunucularında saklanmadığı ifade edildi.