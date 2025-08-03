Çin'de 2008 yılında kurulan Başarı Global, 2015 yılında da Türkiye'de faaliyete başladı. Firma, üretim ve operasyonlarını Türkiye'ye taşımaya hazırlanıyor.

Başarı Global Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzunkaya, AA muhabirine, 2015 yılında Çin hükümetinin tanımış olduğu bir teşvik programı olduğunu öğrendiklerini ve bu şekilde Çin Ekonomi Bakanlığından teşvik alarak operasyonlarını büyüttüklerini söyledi.

Kendilerine savunma sanayisi firması diyebilmek için tedarikçi konumundan çıkıp AR-GE yatırımı yapmaları ve üretici olmaları gerektiğini ifade eden Uzunkaya, "Silah üstü nişangah sistemleri üreten bir firma olarak hem teknoloji transferi hem de üretim yapıyoruz. 10 yılın sonunda Türkiye'deki çabalarımızla üretici konumuna geldik. Kendi AR-GE çalışmalarımız, patentlerimiz ve teknolojilerimiz var." dedi.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergiledikleri özgün çözümlere de değinen Uzunkaya, "Geçen yıl bu ürünleri sadece kağıt üzerinde, katalog üzerinde tanıtmıştık. Ürünlerimizin üretimlerini, test süreçlerini bitirdik ve bitmiş ürünlerimizi sergiliyoruz." diye konuştu.

Özgün nişangah platformları

Ürettikleri silah üstü nişangah sistemlerinde gündüz, gece ve termal görüntüleyici sistemleri bir araya getiren özgün nişangah platformlarına odaklandıklarını dile getiren Uzunkaya, "Gündüzle geceyi birleştirdiğimiz, gündüzle termali birleştirdiğimiz, gündüzle lazer sabitleyici ve mesafe ölçeri birleştirilmiş çok spesifik ürünlerin tanıtımlarını yapıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'deki kullanıcılarımızın geri dönüşlerini alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmanın Türkiye'ye teknoloji transferi sürecine ilişkin bilgi veren Uzunkaya, "Beşinci yılın sonunda izinlerimize başvurduk. İzinlerimiz onaylandı. Hatta bu izinlerin de lansmanını ve imza törenini gerçekleştirdik. Ve biz bu teknoloji transferiyle artık ürünlerimizi, teknolojimizi ve AR-GE merkezimizi Türkiye'ye taşıyoruz." dedi.

Uluslararası başarılarının ardında kullanıcı geri bildirimlerinin yattığını vurgulayan Uzunkaya, "Aslında bizim ürünlerimizi bu kadar sağlam, bu kadar kaliteli yapan kullanıcılarımız ve müşterilerimizdir. Biz her zaman müşterilerimizden ve kullanıcılarımızdan almış olduğumuz dönüşlerle yol haritamızı belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarı Global'in önümüzdeki dönemde de AR-GE yatırımlarına devam edeceğini belirten Özlem Uzunkaya, "Biz silah üstü nişangah sistemleri üzerinde uzmanlaşmış durumdayız ama kendi ülkemizin ve diğer müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre de AR-GE çalışmaları ve teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.