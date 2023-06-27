Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya, Sarayönü, Gözlü beldesinde doğmuştur. Babası Ali Akusta devlet tarım ve hayvan üretme çiftliğinde teknisyen idi.

İlkokulu orada bitirdi. Babası emekli olunca annesinin memleketi Ayfon’a gittiler. 1976 yılında ortaokula Afyon’da gitti. Ortaokul son sınıftayken okuldan uzaklaştırıldı. Daha sonra Babası vefat edince 1985 yılında Ankara’ya gitti.

Ankara’da halk eğitim merkezlerindeki kurslara gitti. Teknik ressamlık kursunu bitirdi. Sertifikayı almaya gittiği gün tiyatro kurslarına gözü takıldı. O kursa da katılmaya karar verdi. 1985 yılında kendi imkanlarıyla Ankara’da tiyatro yapmaya başladı.

6 yılı çocuk tiyatrosu olmak üzere 1992 yılına kadar Ankara’da tiyatro yaptı. Ankara’da tiyatroya başladığı dönemlerde lisanslı kalecilik de yaptı.1992′de İstanbul’a giderek Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları’na katıldı. 1993 yılında ilk dizisi “Şen Olasın Nuri Bey” de oynadı. Arkasından diğer projeler geldi.

Daha önce tv filmi ve tv dizilerinde oynayan Mesut Akusta 1997 yılında Sinemaya “Yanlış Saksının Çiçeği” ile başladı. “Herşey Çok Güzel Olacak”, “Eylül Fırtınası”, “Filler ve Çimen” adlı filmlerde rol aldı. Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde oynamayı sürdürüyor.

1997 yılında Nezihe Araz’ın yazdığı “Cahide” oyununda rol aldı. Daha sonra Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzikallerde görev aldı.

2006 yılında Uğur Arslan’ın çok sevilen şiirinden yola çıkılarak Osman Yağmurdereli’in yapımcılığında senaryolaştırıldıktan sonra Hilal Saral yönetmenliğinde çekilen “Karagümrük Yanıyor” adlı dizi filmde oyuncular; Uğur Arslan, Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut Akusta, KamilSönmez gibi oyuncular olmuştur.

Mesut Akusta ,2013 yılında “Karagül” dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı. Daha sonra Babil dizisinde rol almıştı.