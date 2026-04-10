Mescid-i Aksa hasretinin ABD-İran ateşkesiyle son bulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinliler ve 48 Arapları haftalar sonra kılınacak cuma namazı için Mescidi Aksa'ya akın etti.

Aksa'nın kapalı olduğu dönemde adeta sosyal hayatın durduğu işgal altındaki Doğu Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi Filistinlilerle doldu taştı.

Bölge Mescid-i Aksa'nın kapalı olduğu günlerin ardından açılmasıyla büyük bir coşkuya şahitlik etti.



Aksa'ya bugün cuma namazı için akın eden Filistinliler gözyaşlarına hakim olamadı.

Mescid-i Aksa'da kılınacak cuma namazı için İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te çok sayıda polis görevlendirdiği gözlendi.

Namaza gelen Müslümanlar, İsrail polisinin kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldı. İsrail polisi, özellikle bazı Filistinli gençleri kontrol noktalarından geri çevirdi.

Aksa'daki statükoya aykırı olarak İsrail polislerinin provokatif şekilde, başta Kubbetu's-Sahra'nın çevresi olmak üzere Harem-i Şerif'in çeşitli noktalarında gruplar halinde konuşlanması dikkati çekti.

İsrail savaşı bahane ederek kapatmıştı

İsrail, 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıları bahane ederek aynı gün Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmıştı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

Savaşı bahane eden İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ramazan ayında teravih, cuma ve vakit namazlarını kılmasına izin vermemişti.

İsrail'in yasaklaması nedeniyle Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı namazı da kıllanamamıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yakın bölgelerde teravih ve Bayram Namazı kılmak isteyen Filistinlilere de saldırmıştı.