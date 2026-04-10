Trendyol 1. Lig’de 34. hafta maçları tamamlandı. Haftanın en dikkat çeken sonucuna imza atan takım İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü oldu.

Deplasmanda Serik Spor Futbol A.Ş. ile karşılaşan temsilcimiz, sahadan 6 – 1’lik skorla ayrıldı.

VANSPOR SEZONUN EN FARKLI GALİBİYETİNİ ALDI

Ligde son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon en farklı galibiyetine de imza atmış oldu. Temsilcimiz bu maç öncesine kadar en farklı galibiyetini, ligin 19. hafta maçında sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında 4 – 0’lık skorla elde etmişti.

Temsilcimiz, ligin 34. haftasında kazanarak puanını 46’ya yükseltti ve puan tablosunda da 1 basamak yukarı çıkarak haftayı 10. sırada tamamladı.

HAFTANIN DİĞER MAÇLARI

Bandırma Spor 0 - 0 Sms Grup Sarıyerspor

Atakaş Hatayspor 4 - 0 Adana Demirspor A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü 2 - 0 Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Arca Çorum FK 1 - 1 Sipay Bodrum FK

Serik Spor Futbol A.Ş. 1 - 6 İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü

Alagöz Holding Iğdır FK 0 - 1 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Eminevim Ümraniyespor 2 - 0 Sakaryaspor A.Ş.

Boluspor 1 - 2 Özbelsan Sivasspor

İstanbulspor A.Ş. 0 - 1 Erzurumspor FK

Esenler Erokspor 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler

