Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seçim sonrasında uygulanan istikrarlı siyasi ve ekonomik politikalar, Türkiye'nin ekonomik görünümünü iyileştirdi. Son iki ayda, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye artan ilgi gösterdi. Bu durum, enflasyona karşı kararlı mücadele, para politikasındaki normalleşme süreci, kredi notu görünümündeki olumlu gelişmeler ve cari açık ile risk primindeki düşüşle desteklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu pozitif gelişmelerin etkisiyle, tarihinde ilk kez New York'ta Yatırımcı Günü düzenlemeye hazırlanıyor. 11 Ocak'ta gerçekleşecek bu etkinlik, enflasyon ve para politikası gibi konuları kapsayacak.

200'DEN FAZLA FON YÖNETİCİSİ KATILACAK

ABD'deki yatırımcıların yoğun ilgisine cevaben planlanan bu etkinlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan enflasyon ve maliye politikaları üzerine sunumlar yapacak. Etkinlik, JP Morgan'ın New York merkezinde gerçekleştirilecek ve dünyanın önde gelen yatırım fonlarından 200'den fazla üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

TÜRK LİRASI PORTFÖYLERE EKLENDİ

Öte yandan, ABD merkezli büyük yatırım yönetimi şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimler sonrası uygulanan politikaların etkisiyle Türk Lirası cinsinden varlıkları portföylerine ekledi. Goldman Sachs gibi önemli yatırım bankaları da TL'nin değer kazanacağını ve TCMB'nin net rezervlerinin pozitife döneceğini öngörüyor.

12 Ocak'ta ise, piyasaların gözü Moody's'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesine çevrili. Kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu 'B3' olarak koruması ve görünümünü 'pozitif'e yükseltmesi bekleniyor. Bu, Türkiye'nin ekonomik istikrarına dair güvenin arttığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.