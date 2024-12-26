Piyasalar heyecanla yılın son faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu'nu gerçekleştirdi. En son mart ayında sürpriz bir şekilde faizi yüzde 50'ye çıkaran Merkez Bankası, 9 aydır faizi sabit tutuyordu. Dünyadaki merkez bankalarının faiz indirimine gittiği bu dönemde TCMB'nin de artık faiz indirimine gitmesi için geri sayım başlamıştı.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINA KİLİTLENDİ

Kasım ayı PPK metninde faiz indirimine dair sinyaller veren Merkez Bankası'ndan bugün yurt içi piyasalar faiz indirimi için adım atmasını bekledi.

Her ay düzenlenen Para Politikası Kurulu'nda sıkı para politikasında emin adımların altını çizen Kurul, Kasım ayındaki karar metninde yumuşamaya yönelik ifadelere yer vermişti. Merkez Bankası Kasım ayında, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" sözlerini kullanmıştı.

TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

Kurul'un Kasım ayı metninden Aralık ayında faiz indiriminin sinyalini alan ekonomistler ise Merkez Bankası'nın bu ay 150 baz puanlık indirime gideceğini tahmin etmişti.

AA ANKETİ

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını geçtiğimiz günlerde yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 48,50'e düşürülmesi yönünde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 yılının son faiz kararını bugün açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası beklentiler üzerine faizi yüzde 47,50'ye indirdi.