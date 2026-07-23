Piyasalarda gözler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın beşinci faiz kararını açıklayacak.
Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak.
FATİH KARAHAN TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK
Para Politikası Kurulu bugün, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak.
ŞU ANDA FAİZ YÜZDE 37
Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
FAİZ KARARI BUGÜN 14.00'TE AÇIKLANACAK
Karar saat 14.00'te açıklanacak ve faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli.
Karar metnindeki mesajlar, gelecek dönem para politikası çerçevesi açısından sinyal etkisi niteliği taşıyor.
Metindeki enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek.