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Metindeki enflasyon gelişmelerine dair satır başları da yakından izlenecek.

Karar saat 14.00'te açıklanacak ve faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak mesajlar da piyasalar için önemli.

Banka bir önceki toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmedi. Bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.

Para Politikası Kurulu bugün, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak.

Piyasalarda gözler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

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