DAKA’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Mergabütan Kayak Merkezi, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında geliştirildi.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ve Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Mergabütan Kayak Merkezi, bölgenin en önemli kayak merkezi konumuna yükseldi. Kayak merkezinin sunduğu olanaklar, merkezi kış sporları severler ve tatilciler için cazip hale getiriyor.

İşte Mergabütan Kayak Merkezi'nin dikkat çeken özellikleri:

1.100 m² kapalı alan: Kayak merkezi, konforlu ve modern bir deneyim sunmak için geniş bir kapalı alan sunuyor.

1.050 m telesiyej: Yüksek kapasiteli telesiyej sistemi, ziyaretçilerin rahatça kayak pistlerine ulaşmasını sağlıyor.

9 km pist: Çeşitli zorluk seviyelerine sahip pistler, hem profesyonel kayakçılara hem de yeni başlayanlara hitap ediyor.

5.100 m² otel: Konaklama ihtiyacını karşılamak için merkezi bir otel alanı mevcut.

Eğitim imkanları: Kayak merkezinde, kayak ve diğer kış sporları için eğitim imkânları sunuluyor.

Mergabütan Kayak Merkezi, bölge halkı için istihdam fırsatları yaratmanın yanı sıra, turizm potansiyelini de artırarak Hakkari’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçilere, etkileyici bir kayak deneyimi sunan merkez, Hakkari'nin kış turizmi açısından önemli bir destinasyon olma yolunda ilerliyor.