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Seçimleri kaybeden muhalefette başlayan tartışmalar bitmek bilmiyor.

'Kazanamayacak aday' polemiğinin yanı sıra Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye CHP listelerinden kontenjan verilmesi parti tabanında tepkiyle karşılandı.

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan ise yapılan eleştirilere yanıt geldi.

Babacan, CHP'den milletvekili istemediklerini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerini arayıp teklifte bulunduğunu söyledi.

Babacan: CHP'den milletvekili istemedik

Babacan, "Biz CHP'den milletvekili istemedik. Kılıçdaroğlu bizleri arayıp, bizim listemizden girin, parlamentoda çoğunluk sağlayacağız" dedi.

Davutoğlu da kendilerine yapılan eleştirilerin haksız olduğunu söyleyerek ortak bir siyasi mücadele yürütüldüğünü belirtti.

"Beraber kazandık beraber kaybettik"

Davutoğlu, "O kadar haksız eleştiriler geldi ki, sanki biz böyle koştuk bir şeyi dolandırdık 10 milletvekilini haksız aldık kendim için söylüyorum. Halbuki bir siyasi mücadele yürüttük, beraber kazandık beraber kaybettik" şeklinde konuştu.

İki ismin açıklamaları sonrası CHP'den eleştiriler gelmeye devam etti.

Yaşananların ardından bu kez de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener topa girdi.

"Babacan haklı: Kılıçdaroğlu davet etti"

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Akşener, Ali Babacan'ın yaptığı açıklamada haklı olduğunu belirtti.

Akşener, "O masaya Babacan'ı davet eden Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Nedim Yamalı, 'biz CHP tabanını memnun etme mecburiyetinde değiliz' dedi, haklı. Onları da Sayın Kılıçdaroğlu davet etti. Bizlere gelince biz de o davete icabet ettik." dedi.

"Sonuç olarak kaybettik, bu şansı kullanamadık"

İyi Parti Lideri konuya ilişkin açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Orada bir sistem oluşturmaya çalıştık, sonuç itibarıyla o oluşturduğumuz sistemi yeteri kadar anlatamadık. Bazı arkadaşlar 'güven vermedik' diyor, olabilir. Sonuç itibarıyla kaybettik. Neyi kaybettik? Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni değiştirme işlevini kaybettik. Üçüncü kez onaylandı. 2023 bir şanstı, bu şansı kullanamadık."

ensonhaber