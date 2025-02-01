Kış mevsiminde şuana kadar beklenen kadar kar yağışının gerçekleşmediği ve kuraklık kelimelerinin telaffuz edilmeye başlandığı Van’a beklenen kar için tarih verildi.

Meteorolojik verilere göre Van’a kar yağışı 5 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 6 Şubat Perşembe günü de devam edecek.

Van’da 2 Şubat Pazar, 3 Pazartesi ve 4 Şubat Salı günleri sisli bir hava bekleniyor. Sisli havanın 5 Şubat Çarşamba günü yerini karlı bir havaya bırakması bekleniyor. Kar yağışının Perşembe günü de devam etmesi öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde uzmanlar, Şubat ayı içerisinde Van’ın beklenen karı almaması durumunda yaz aylarında kuraklık yaşanacağını belirtmişti.

İşte Van için 5 günlük tahmini hava durumu verileri;