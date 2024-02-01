Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 49.25 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşmeden gelen zammın üstüne enflasyon farkı da ekleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 10 OLARAK HESABA KATILACAK

2024 yılının ikinci yarısı için ise yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.