En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam taleplerini dile getirmişti. Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi.

Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Bir diğer konuşulan zam formülünün ise yüzde 30 oranında ek artış olacağı yönünde oldu. Memur ve memur emeklilerine ek zammın 1 Mayıs’ta Memur-Sen Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanması bekleniyor.

SGK-BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI’NDA 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Maaşlar üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları her ay açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda son veri Mart ayı için duyuruldu. Enflasyon Mart’ta aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 oldu. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu.

MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,89 olurken, 2023 yılı tamamı için bu rakam yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası'nın bu tahminine göre SGK ve Bağ-Kur’lular için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43 oldu. Memur ve emekli ise Temmuz’da yüzde 19,43 zam olacak.

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