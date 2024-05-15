Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca; Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından iş akitleri feshedilen işçilerin eylemlerini sürdürdüğü çadırı ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, “Öncelikle bu kardeşlerimizin direnişine büyük bir onurla destek veriyoruz. Gerek daha önce CHP’li belediyeler, gerekse DEM Parti’li belediyelerce yapılan işten çıkarmalarda Memur-sen olarak biz de Hizmet-iş sendikamızın hep yanında olduk. Çünkü haklı bir mücadele içerisindeler ve mağdurların yanında olmaya devam ediyorlar. Bir mağdur süreci yaşıyorlar, dolayısıyla biz Memur-sen olarak, her zaman durduğumuz gibi bu kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediyelere uzlaşı çağrısında bulunan Uca, “Kendilerine buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum, gelin belediyelerde işe gitmeyen, işini yapmayan insanlarla ilgili bir karar verelim. Bunların işten çıkarılması gerekiyorsa işten çıkarılsınlar ama emek veren, çöp temizleyen insanların yani emekçi insanların ekmekleriyle oynamayız. Bizler bu konuda müzakereye hazırız. Gelin birlikte doğru olanı yapalım, Van halkına yazık etmeyelim.” diyerek sözlerini sonlandırdı.