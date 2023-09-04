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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun açıkladığı 2024-2015 arasında uygulanacak memur ve memur emeklilerini zam oranları bugün Resmi Gazete'de yer aldı.

Memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranları; 2024 yılında yüzde 15 artı yüzde 10, 2025 yılında yüzde 6 artı yüzde 5 olarak kabul edildi.

Buna göre memurların sadece mali hakları değil sosyal hakları da yeniden belirlendi.

Memur-Sen, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali, sosyal, özlük ve demokratik haklarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmede, genele yönelik 59 maddeden oluşan toplu sözleşme kazanımlarını rakam vererek paylaştı.

Enflasyon verisi TCMB'nin tahmininden alındı

Sendikanın hazırlayıp sunduğu tablodaki enflasyon oranı için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son raporuna göre açıklanan enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 58, 2024 sonunda ise yüzde 33 olması tahmini baz alındı.

Memur-Sen’in 2024 yılı maaş hesaplaması, enflasyon farkının yüzde 25,6 olacağı öngörüsünden yola çıkarak yaptığı belirtildi.

Memurların Ocak 2024’teki zam oranı yüzde 46,81

Buna göre, enflasyon farkı ödemesiyle, memurların Ocak 2024’teki toplam zam oranı yüzde 46,81’e ulaşacak.

22 bin 77 lira maaş alan memur, 2024 Ocak'ta 32 bin 297,40 lira alacak

2023 Temmuz ayı itibarıyla 22 bin 77 lira olan en düşük memur maaşı 2024 Ocak ayı itibarıyla 32 bin 297,40 lira maaş alacak.

Şehit itfaiye için ailesine tazminat: 699 bin 532 lira

Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına en yüksek devlet memuru aylığının 100 katı olan 699 bin 532,20 lira ödenecek.

Veteriner hekimlere ek ödeme

Veteriner hekim kadro ve pozisyonlarında bulunanların maaşlarına 699,53 lira (10 puan) daha ilave ödeme yapılacak.

Peyzaj mimarı ve iç mimarlara ilave ödeme

Peyzaj mimarı ve iç mimar ünvanlı sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 251,83 lira olmak ve üç ayda 5 bin 36,63 lirayı aşmamak üzere ilave ücret ödemesi yapılacak.

Aile yardımı ödeneğinde artış

Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1.673,72 lira (2 bin 273 x aylık gösterge) aile yardımı ödenecek.

Müdür ve müdür yardımcılarına ilave tazminat

Şube müdür başta olmak üzere müdür unvanlı personele 1.399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanlı personele 1.049,30 lira (15 puan) ilave ödeme yapılacak.

Mühendis, kimyager, tekniker ve teknisyenler ilave tazminat

Kamuda görev yapan mühendislere 1.399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ilave ödeme yapılacak.

Yayınlanan kararda yer alan sosyal haklar

Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, aile yardımı ödeneği gösterge yardımı rakamı belirlenirken üç ayda bir verilen toplu sözleşme ikramiyesinin de aylık ödeneceği aktarıldı.

Alınan kararlar içinde sözleşmeli personele yiyecek yardımı, emekli olanlara ödenen tazminat, burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneğinin verilmesi, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların zam ve tazminatları, seyir görev tazminatı, hizmet tahsislik konutların kapsamının genişletişmesi, KİT’lerde konut kira bedeli, itfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemesi, yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması da yer aldı.

Avukatlık vekaletname ücretindeki 10 bin gösterge rakamı 20 bin olarak değiştirildi.

Programcı ve çözümleyicilerinin zam ve tazminatları düzenlendi.

Bazı personele giyecek yardımı

Servis ücreti, bazı personele giyecek yardımı, KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı, sivil savunma uzmanlarının ve şef ve amirlerin özel hizmet tazminatları, koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı, sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret şartları belirlendi.

Hac izni

Hac izni icin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayıldı.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma şartları belirlendi.

Avukatlara yol tazminatı

Kreş izni, tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme, engelli çocuk aile yardımının artırılması, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden yararlanma kıstasları yeniden düzenlendi.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi

Sözleşmeli personelin harcırahı, görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma, ek gösterge çalışması ve yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi kabul edilen maddeler arasında yer aldı.