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Kırsal ilçelerdeki mahalle yollarını daha konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçedeki grup mahalle yollarında çalışma yapıyor.

Bu çerçevede Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve 8 kilometresi tamamlanan 20 kilometrelik grup mahalle yolunun kalan 12 kilometresinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Çalışma çerçevesinde toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapılan yolda bitümlü sıcak asfalt (BSK) serimi ise devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla mahalle yollarının daha konforlu hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Öte yandan, 2022 yılında 13 ilçedeki grup mahalle yolları başta olmak üzere 141 kilometre sıcak asfalt çalışması yapılırken, 2023 yılı içerisinde ise 153 kilometrelik grup mahalle yolları sıcak asfalta kavuşacak.İHA