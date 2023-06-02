28 Mayıs'ta tekrar cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineye son şeklini veriyor.

Erdoğan'ın kilit bakanlıklara önemli isimleri atayacağı konuşuluyor. Bu bakanlıklardan biri de Hazine ve Maliye.

"Piyasaların sevgilisi"

Söz konusu bakanlık için bir süredir ismi konuşulan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD merkezli Bloomberg, gelişmeye "Erdoğan, piyasaların sevgilisi Şimşek'i seçti" başlıklı haberinde yer verdi.

"Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olacak." denilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yeni kabineyi açıklamasının beklendiği kaydedildi.

"Mehmet Şimşek'i atayacak"

Konuya ilişkin bazı kaynaklara işaret edilerek, şu notlar paylaşıldı:

Erdoğan, seçimlerden sonra piyasa güvenini desteklemek üzere geleneksel ekonomi savunucusunu geri getirecek. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'i atayacak.

Bloomberg, geçtiğimiz nisan ayında yayınladığı haberinde de piyasa dostu Şimşek'in, Türkiye'nin ekonomi politikasını şekillendireceğini yazmıştı.

Erdoğan: Ciddi hazırlıklar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya dair yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

Ekonomi politikalarımızı daha da güçlendirmek için ciddi hazırlıklar yürütüyoruz. Mehmet Şimşek kardeşimizin koordinasyonunda bir ekip, bu doğrultuda hazırlıklar yapıyor.

Financial Times: Geri dönüyor

Öte yandan, Londra merkezli Financial Times gazetesi de "Yatırımcıların gözdesi Mehmet Şimşek geri dönüyor." diye yazdı.

Müzakerelere aşina bir kaynağa dayandırılan haberde, şu ayrıntılar aktarıldı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayacak. Bu, yabancı yatırımcıların büyük saygı gösterdiği ekonomisti hükümete geri getirecek bir hareket.

Geçmişte üstlendiği görevler

Eski kıdemli Merrill Lynch ekonomisti olan Şimşek'in geçmişte AK Parti hükümetlerinde aldığı görevler hatırlatıldı:

Şimşek, Türkiye'nin ekonomi işlerinden sorumlu başbakan yardımcısıydı. 2009'dan 2015'e kadar maliye bakanı olarak görev yaptı ve başbakan yardımcısı görevini üstlendi.

Ensonhaber