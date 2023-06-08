Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlıktaki ikinci dönemine hızlı başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve başladıktan sonra bakanlığa bağlı tüm kurum ve iştiraklarıyla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

"Bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok"

Çalışmalarla ilgili brifing almayı sürdüren Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulunarak, "Asrın depremi' deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, 'bin yılın' depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili ilgilendiriyor. Onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da, hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte; 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkan, iş yeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan, neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu.

Bir taraftan bu çalışmaların planlanması, yani zemin etütleri yapılarak binaların sağlam yerlere taşınması, arkasından daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, bunların mülkiyet sorunlarının çözülmesi, arkasından bunların ihale edilip işe başlanması, finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması icap ediyor. Bu belki de normal zaman olsa, birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok." dedi.

"Sözlerimizi yerine getireceğim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda halka sözler verdiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözleri biz talimat gibi kabul ediyoruz. Bu hususta da çok hızlı davranıyoruz. 300 binden fazla bağımsız birimi inşallah zaten 1 sene içerisinde teslim edeceğimizi söyledik. Kalanlarla ilgili de zaten çalışmalar devam ediyor.

O çalışmalar içerisinde alternatif olarak hak sahiplerine sunabileceğimiz yeni öneriler de geliştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah sözlerimizi yerine getireceğiz.

Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız.

Bir taraftan da şehircilikte bizler kadim bir medeniyetin mirasçılarıyız. Şehirlerimize yapılması icap eden o güzel işleri de daha da nitelikli hale getirip devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun"

Ayrıca, çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını söyleyen Özhaseki, "Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak; onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah, iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.dha