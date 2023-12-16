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Seçimlerin üzerinden 7 aylık süre geçti...

Bu süreçte 600 milletvekilinden 53'ü Meclis'e girdikleri partilerinden siyaset yapmıyor.

İttifak sistemi veya parti içi krizlerle 52 milletvekili istifa ederken, 1 milletvekili ise ihraç edildi.

Ortak listelerle seçime giren partilerin milletvekilleri seçimin ardından itifa ederek kendi partilerine geçti.

CHP'de 38 isim istifa etti

CHP listelerinden seçime giren 40 milletvekilinden 39'u istifa ederken, Mustafa Sarıgül CHP'de kaldı.

Ayrılan 38 milletvekilinden 15'i DEVA'ya, 10'u Gelecek Partisi'ne, 10'u Saadet Partisi'ne, 3'ü Demokrat Parti'ye ve 1 milletvekili ise İyi Parti'ye geçti.

Gelecek Partisi'ne geçen 10 milletvekili grup kurabilmek için yeterli çoğunluğu sağlamak adına yine istifa ederek Saadet Partisi'ne geçti.

AK Parti'den Meclis'e giren 4 milletvekili Hüda-Par'a, istifa eden DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise kendi partisini temsil ediyor.

HDP listelerinden seçime giren iki milletvekili istifa ederek EMEP'e geçti. 2 milletvekili ise Demokratik Bölgeler Partisi'ne katıldı.

Parti içi krizler ve istifalar

Seçimlerin ardından gelen liste istifalarının dışında parti içi krizlerin getirdiği istifalar da yaşandı. İyi Parti'den 4 milletvekili istifa ederden 1 milletvekili ise ihraç edildi.

İstifa eden Nebi Hatipoğlu AK Parti'ye geçerken, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adnan Beker ve Salim Ensarioğlu ise bağımsız durumda. İhraç edilen Ümit Dikbayır da yine bağımsız olarak devam ediyor.

İyi Parti'nin seçimin ardından 44 olan milletvekili sayısı 39'a düştü.

MHP'de sürpriz istifa

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Bunun üzerine

Saffet Sancaklı, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Saadet-Gelecek Grubu düşmedi

Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor.

Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düştü.

Bu nedenle CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti.