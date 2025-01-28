TBMM'de, Erzincan'daki maden kazasından bebek ölümlerine, kadına şiddetten çocuk istismarına, yapay zekadan balıkçılık ve su ürünleri sektörüne kadar sorunların araştırılmasına yönelik 6 Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis araştırması açılmasına yönelik önergelerin Genel Kurulda kabul edilmesi durumunda 28'inci Yasama Dönemi'nde kurulan Meclis araştırma komisyonlarına bir yenisi daha eklenecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 28. Yasama Dönemi'nde Meclis'te 6 araştırma komisyonu kuruldu.

Çalışmalarını sürdüren araştırma komisyonları şöyle sıralandı:

"- Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

- Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

- Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

- Yapay Zekanın Kazanımlarına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Bu Alanda Hukuki Altyapının Oluşturulması ve Yapay Zeka Kullanımının Barındırdığı Risklerin Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

- Erzincan'ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu,

- Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu."

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonunun görüşmelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sunumlar yaptı.

Çocukların Şiddet ve İstismardan Korunmasına Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu ise akademisyenleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerini dinledi. Çalışmalarına devam eden Komisyonun üyeleri, Diyarbakır'daki Narin Güran ve Tekirdağ'daki Sıla bebek davalarına gözlemci olarak katıldı.

Genel Kurulda bugün görüşülmesi bekleniyor

Meclis araştırması açılmasına yönelik önergelerin bugün Genel Kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Siyasi partiler tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Meclis araştırması açılmasına yönelik önergeler kapsamında Bolu Kartalkaya'daki otel yangınının tüm boyutlarıyla araştırılması ve aydınlatılması, bir daha benzer bir olayın yaşanmaması ve cezalarda caydırıcılığın sağlanabilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi talep ediliyor.

Genel Kurulun bugünkü birleşiminde gündeme alınması beklenen önergenin kabul edilmesi durumunda TBMM'de 28. Yasama Dönemi içerisinde 7. Meclis Araştırması Komisyonu kurulmuş olacak.

Meclis araştırma komisyonları nasıl çalışıyor?

TBMM İçtüzüğüne göre, Meclis araştırmaları, yasama yılı içerisinde belli bir konuda bilgi edinmek amacıyla inceleme yapmak için başlatılıyor.

Araştırmanın yürütülmesi görevi, genel hükümlere göre seçilecek özel bir komisyona veriliyor.

Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurul tarafından komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesine imkanı tanınıyor.

Araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen komisyona 1 aylık ilave süre verilebiliyor.

Meclis araştırma komisyonları, bakanlıklar ile genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi isteyebiliyor; buralarda inceleme yapabiliyor.

Komisyon, uygun bulduğu uzmanların bilgilerine başvurabiliyor.

Devlet sırları ile ticari sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalıyor.