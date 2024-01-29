MEB'in yeni müfredatı için tarih belli oldu: Devamsızlık ve ders saatleri ne olacak?

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni müfredatta ders saatlerinin aynı kalacağını söylerken konularda sadeleşmeye gideceklerini belirtti. Tekin, devamsızlıkta af olmayacağını belirtirken, şubat ayıyla birlikte konuya dair tüm detayları paylaşacaklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen bir toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda, eğitim sistemindeki güncel konular ele alındı. Yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlar gibi başlıkların tartışıldığı buluşmada Bakan Tekin, önemli açıklamalarda bulundu.

ŞUBAT AYINDA DETAYLAR PAYLAŞILMAYA BAŞLANACAK

Bakan Tekin, yeni müfredatın hazır olduğunu ve yakında duyurulacağını belirterek, içeriğin sadeleşeceğini ancak ders saatlerinde bir değişiklik olmayacağını ifade etti. Yeni müfredatın, gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını açıkladı.

DEVAMSIZLIĞA AF YOK

NTV'de yer alan habere göre; devamsızlık konusunda ise affın gündemlerinde olmadığını vurgulayan Bakan Tekin, aldıkları tedbirlerle öğrenci devamsızlığında önemli düşüşler gözlemlediklerini belirtti. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcı olacaklarını ve affın gündemlerine gelmeyeceğini belirtti.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

DERS SAATLERİNDE DEĞİŞİM YOK

Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde.

Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak.