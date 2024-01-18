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MEB'den ev ödevleriyle ilgili dikkat çeken karar. Yarın karne dağıtımının ardından başlayacak yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirecek bir karara imza attı. Bakanlık tarafından yapılana açıklamada test çözme ve özet çıkarma gibi sadece belli bir konu üzerine odaklanan ev ödevlerinin artık verilmeyeceği belirtildi. Alınan karar karne heyecanı yaşayan milyonlarca öğrenciye, adeta karne hediyesi oldu.

MEB; yarıyıl tatili öncesi ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklere katılımını teşvik etmek ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini desteklemek amacıyla etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

SINIF TEKRARI VE AÇIK ÖĞRETİM İÇİN YENİ KARARLAR ALINMIŞTI

Öte yandan Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

50 ORTALAMA UYGULAMASINA SON VERİLDİ

Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı. Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların doğrudan bir üst sınıfa geçmesi kararı alındı.

DEVAMSIZLIK AFFI KALDIRILDI

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

Bakanlık tarafından ilk kez sınavlara ilişkin çatı bir yönetmelik yayımlandı ve tüm sınavların ortak yazılı olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılan yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

ORTAK SINAVLAR

Eğitim öğretim yılının ilk döneminde ülke genelinde ortak yazılı sınavlar yapıldı. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık'ta, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık'ta ülke genelinde ortak yazılı sınav düzenlendi. Yeni düzenleme kapsamında bu yıldan itibaren ilkokul 4. sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması kaldırıldı ve notlar, öğrenci gelişim dosyasına göre verildi.

SINAV HAFTASI UYGULAMASI

Ayrıca, okullarda sınav haftası uygulamasına geçildi. Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin de önemli kararlar aldı. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapıldı.

Ayrıca öğrenciye anında geri bildirim vermek için kısa süreli sınavlar da gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmalarıyla toplam 48 bin derslik, eğitim öğretime hazır hale getirildi, ayrıca 11 bin 76 konteyner de bölgedeki öğretmenlerin konaklaması için tahsis edildi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.