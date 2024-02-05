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MEB müfredat değişikliği kararı aldı, Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması sonrası okullarda uygulanacak yeni müfredatın nasıl olacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca öğrenci ve veli 'Yeni müfredat nasıl olacak? Yeni müfredatta neler var? Hangi konular var? Yeni müfredat hangi sınıflarda ne zaman uygulanacak?" sorularına yanıt ararken, bazı detaylarda netleşti. Yeni müfredatla birlikte derslerin sadeleşeceği öğrenilirken, beceri eğitimleri gelecek.

Öte yandan söz konusu müfredatın yeni dönemde hangi sınıflarda uygulanacağı da belli oldu. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın en kapsamlı müfredat değişikliğinde sona gelindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl müfredat değişikliği üzerinde hazırlık yaptıklarını açıklamıştı. O hazırlıklar tamamlanmak üzere.

OKULLARDA DERSLER SADELEŞİYOR

Yapılan planlamaya göre; dersler sadeleşiyor, beceri eğitimleri geliyor. Gelecek yıl eğitime beceri ve analitik düşünmeyi sağlayacak dersler eklenecek.

"BİZE AİT, BİZİM DEĞERLERİMİZ İLE İNŞA EDİLMİŞ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; müfredat değişikliğinin tamamlandığını ve yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu ifadeleri kullandı;

"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı. Sürekli güncellenmeli çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Bu anlmada bizim yaptığımız şey ise ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun bize ait, bizim değerlerimiz ile inşa edilmiş."

"Mottosu 'iyi insan yetiştirmek' olan bizim referans değerlerimizin, iyi insan olmanın niteliklerinin içerisinde barındırdııldığı, bütün kurgunun buna göre dizayn edildiği ve çocuklarımızın pedagıjik gelişmelerine uygun bir biçimde, hem de sınıf seviyesi bazında kapasitelerine uygun bir biçimde dizayn edilen bir eğitim öğretimn programından bahsediyoruz."

"DAHA AZ BİLGİ, DAHA ÇOK ANALİTİK DÜŞÜNME"

Bakan Tekin, "Büyük oranda seyreltmelerin olduğu, ders yükünün içerikteki bilgi yükleyici ifadelerin büyük oranda azaltıldığı, daha az bilgi, daha çok analitik düşünme, yorumlama ve kendisini ifade edebilme üzerine kurgulanan bir müfredatı önümüzdeki günlerde paylaşmış olacağız." diye konuştu.

HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK? YENİ MÜFREDATIN DETAYLARI...

Öte yandan yeni müfredatın detayları da netleşti. Buna göre; yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflardan başlamak üzere hayata geçirilecek