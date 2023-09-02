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Milli Eğitim Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türkler için bir proje başlattı.

ABD’de yaşayan Türk çocuklar, uzaktan bağlantı ile Türkçe dersi alabilecek.

Türkçe ve Türk Kültürü dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler tarafından verilecek.

Derslerin saatleri

Uzaktan eğitimle yürütülecek olan dersler cumartesi ve pazar günleri iki ders şeklinde yapılacak.

Dersler iki grup olarak saat 9 (ABD Doğu Saati) ve 12 (ABD Doğu Saati)'de yapılmaktadır. 2x40 dakika şeklinde verilecek.

Başvurular 10 Eylül'e kadar

5-16 yaş arasındaki çocukları kapsayan uygulama, 2023-2024 eğitim süresince devam edecek.

Projeye ilişkin başvuru tarihleri ise 24 Ağustos- 10 Eylül tarihleri olarak belirlendi.

Ensonhaber