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5 Haziran tarihinde öğrencilerin lise maratonu başladı.

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı sınavın ardından sonuçları öğrenen lise adayları, 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı.

Toplamda 1 milyon 14 bin 675 öğrenci, tercihte bulundu.

Tercihler yapıldı

Gözler ise bu kez tercih sonuçlarına çevrildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, milyonlarca öğrencinin merak ettiği LGS tercih sonuçları da 24 Temmuz'da belli oldu.

Öğrencilerin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti.

1. nakil sonuçları açıklandı

Sıra nakil dönemine geldi.

MEB'den yapılan açıklamaya göre LGS lise yerleştirmelerinde açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem halinde yapılacak.

Sınav kapsamındaki yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından nakil süreci başladı ve yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları ilan edildi.

Öğrenciler sonuçlara meb.ai/l5rfF6 linkinden ulaşabilecek.

İkinci nakil süreci başlıyor

MEB, nakil sonuç duyurusunu Twitter adresinden duyurdu.

Öte yandan ikinci nakil tercih başvuruları da 31 Temmuz – 4 Ağustos tarihlerinde alınacak. Ardından sonuçlar 7 Ağustos’ta açıklanacak.

08-16 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos’ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Kontenjan dağılımı

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.

Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.

Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.

Ensonhaber